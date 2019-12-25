Российские военные показали иностранным журналистам базу в Арктике

Всего присутствовало 30 представителей СМИ.

Тридцать иностранных журналистов впервые посетили российскую военную базу "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что объект посетили представители СМИ из Великобритании, Германии, Испании, Китая, США, Франции и Японии. Гостей сопровождал начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин.

Он рассказал журналистам об особенностях российской военной базы. По его словам, площадь объекта составляет 14 тысяч квадратных метров. Автономность "Трилистника" позволяет более 100 военнослужащим проживать и работать здесь в течение полутора лет. Комплекс был построен за три года – с 2014 по 2017год.

Уникальность комплекса заключается также в том, что он не наносит никакого ущерба окружающей среде <…> Этот комплекс можно сравнить с космической станцией с той лишь разницей, что находится она не на околоземной орбите, а в арктической пустыне. Игорь Чуркин, начальник штаба армии ВВС и ПВО

Иностранным журналистам провели экскурсию по военной базе, показали помещения для проживания, питания и оказания медицинской помощи. Также представители СМИ смогли своими глазами увидеть показательную тренировку расчетов береговых ракетных комплексов "Бастион".

Ранее Мишустин утвердил концепцию председательства России в Арктическом совете.

Фото: Минобороны РФ