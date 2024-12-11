В Петербурге ликвидировали комитет по делам Арктики

Постановление о его ликвидации вступит в силу в мае.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о ликвидации арктического комитета. Оно вступает в силу мае ткущего года, – рассказывает "Фонтанка".

По информации журналистов, подписанный главой города документ, во-первых, убирает понятие комитета по делам Арктики из постановления о структуре исполнительных органов власти Петербурга. Во-вторых, арктический комитет вычеркивается из зоны ответственности вице-губернатора Владимира Княгинина.

Напомним, что данный комитет занимался налаживанием научно-исследовательских, культурных, социально-экономических, экологических и прочих связей Северной столицы с регионами Арктики. В обязанности работников прикрытого комитета также входила координация иных исполнительных органов петербургской власти, связанных с "арктическим вопросом".

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Фото: ВКонтакте / Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, "Фонтанка"