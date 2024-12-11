Зампредседателя комтранса Петербурга назначили Дениса Суслова

Он занял должность с 31 января.

Назначен новый заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга – Денис Суслов. Об этом сообщили в ведомстве 31 января.

Чиновник будет координировать и контролировать деятельность Управления государственного контроля, Отдела контроля безопасности на транспорте и Организационного отдела.

Ранее мы рассказывали о том, что губернатор города Александр Беглов принял отставку вице-губернатора Олега Эргашева. Он курировал ключевые направления администрации, включая деятельность комитета по здравоохранению Петербурга, Управления ветеринарии и городского комитета по информации и связи.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга