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Зампредседателя комтранса Петербурга назначили Дениса Суслова
Сегодня, 14:53
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Зампредседателя комтранса Петербурга назначили Дениса Суслова

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Он занял должность с 31 января.

Назначен новый заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга – Денис Суслов. Об этом сообщили в ведомстве 31 января. 

Чиновник будет координировать и контролировать деятельность Управления государственного контроля, Отдела контроля безопасности на транспорте и Организационного отдела.

Ранее мы рассказывали о том, что губернатор города Александр Беглов принял отставку вице-губернатора Олега Эргашева. Он курировал ключевые направления администрации, включая деятельность комитета по здравоохранению Петербурга, Управления ветеринарии и городского комитета по информации и связи. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: заместитель председателя, комитет по транспорту
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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