Военная техника наехал на мину около города Марка.

СМИ: на юге Сомали террористы атаковали автоколонну угандийских миротворцев. Об этом журналистам из местного издания Somali Guardian рассказали собственные источники. Установлено, что боевики напали на военную миссию Африканского союза (АМИСОМ). Инцидент зафиксирован в районе города Марка.

Информационный портал уточнил читателям, что по меньшей мере один грузовик контингента Уганды в составе АМИСОМ подорвался. Транспорт наехал на самодельную мину, установленную террористами. Сведения об ущербе и возможных пострадавших уточняются. В СМИ рассказали, что жертвами теракта стали несколько военнослужащих. Также повреждены два технических средства.

Напомним, что данное нападение на колонну АМИСОМ последовало после аналогичной атаки, произошедшей 22 ноября в южной части Сомали. Региональные власти считают ответственными за трагедию запрещенное террористическое движение "Аш-Шабаб".

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Фото и видео: Youtube/اخبار العراق Iraq News, Twitter/AlaytharSyd