Генштаб Белоруссии рассказал о мерах, принимаемых из-за ситуации на границе

Виктор гулевич оценил формирование "колец анаконды" вокруг Белоруссии.

Генеральный штаб Белоруссии рассказал о мерах, принимаемых из-за ситуации на государственной границе. Первый заместитель главы Минобороны республики Виктор Гулевич объяснил коллегам на совещании о том, что в ближайший год на территории будет фиксироваться сложно военно-политическая ситуация. Минск увеличит интенсивность боевой подготовки и займется развитием разведывательного управления. Это необходимо ради того, чтобы не допустить внезапную атаку со стороны противника.

Новый 2021-2022 учебный год объявлен в ВС годом боевой подготовки. Основные усилия нами будут сосредоточены на совершенствовании уровня обученности военнослужащих. Созданный странами Запада "миграционный кризис", процесс подготовки существенно скорректирован. Виктор Гулевич, военнослужащий Белоруссии

Эксперт подчеркнул, что Минск вынужден реагировать на усиление военной активности в воздушном пространстве около границ. Страна будет повышать собственную боеспособность. Гулевич уточнил, что настораживающее поведение показывают соседние государства - Литва и Латвия, а также фиксируется агрессия со стороны Украины. По мнению генерал-лейтенанта, вокруг Белоруссии сейчас формируется "пояс недружественных государств" по принципу "колец анаконды".

В Белоруссии заявили об увеличении числа полетов авиации НАТО вдоль границы.

Фото и видео: YouTube / ВоенТВ Беларуси

