Пострадали еще пять человек.

СМИ: из-за пуска ракет по "зеленой зоне" Багдада погиб ребенок. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала As Sumaria со ссылкой на силовое ведомство. По данным СМИ, по территории противник выпустил семь ракет. Они оказались нацелены на участок в центре столицы, в котором располагаются государственные учреждения и дипломатические представительства.

На данный момент известно, что жертвой очередного обстрела стала девочка. Также ранено еще пять человек. Вашингтон обвинил в причастности к нападениям проиранские вооруженные формирования, которые действуют в Ираке.

Напомним, что "Зеленая зона" - это хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада. За последние месяцы он регулярно подвергается ракетным атакам, а также минометным обстрелам. Зарегистрированы пострадавшие и жертвы среди мирного населения.

Помпео предупредил Багдад: США не потерпят ракетных атак в Ираке.