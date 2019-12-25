СМИ: десантно-штурмовая лодка опрокинулась на Хайнане

Погибли минимум два человека, еще трое - пропали без вести.

СМИ: десантно-штурмовая лодка опрокинулась в водохранилище острова Хайнань. Об этом сообщили журналисты из "Центрального телевидения КНР. По данным прессы, погибшими считаются два человека, еще трое числятся пропавшими без вести. Известно, что чрезвычайная ситуация зафиксирована около 10 часов утра 15 февраля на юге страны (пять часов утра по московскому времени) на территории Баотин-Ли-Мяоского автономного уезда.

В общей сложности в перевернувшейся лодке находилось 17 человек. В настоящее время китайские власти устанавливают владельцев судна. СПасатели продолжают поиски пострадавших или возможных жертв трагедии. Известно, что лодка была рассчитана на 12 человек. Предположительно, она опрокинулась из-за перегрузки на борту.

В Китае 16 человек пострадали в аварии в парке аттракционов.

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