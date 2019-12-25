СМИ: боец Усман Нурмагомедов проходит по делу о наезде на полицейского свидетелем

Инцидент произошел в городе Каспийск 11 ноября.

Боец Усман Нурмагомедов проходит свидетелем по делу о наезде на полицейского. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение источника в правоохранительных органах.

Боец Усман Нурмагомедов проходит свидетелем в деле о наезде на полицейского в Каспийске. В отношении него следствием мера пресечения применяться не будет. из заявления собеседника агентства

Напомним, утром 11 ноября на территории аэропорта города Каспийска автомобиль, в котором находились Нурмагомедов вместе с приятелем Камалом Идрисовым, наехал на сотрудника правоохранительных органов, который стоял на контрольно-пропускном пункте. Мужчины не стали останавливаться. Они позже сели в самолет и отправились в Москву.

В российской столице их задержали полицейские, после чего доставили к следователю следственного управления СК РФ по Республике Дагестан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Суд отправил Идрисова под домашний арест.

Ранее в Челябинской области грузовик сбил пятерых детей.

Фото: Instagram/usman_nurmagomedov