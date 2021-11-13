Полиция забрала подозреваемых уголовного дела на служебной машине.

Усман Нурмагомедов вместе с другом Камалом Идрисовым прибыли в Махачкалу. Об этом сообщили журналисты в социальных сетях. В Telegram-каналах публикуются видеокадры из региона. Известно, что подозреваемые по уголовному делу прибыли в аэропорт. Они покинули самолет после того, как его покинули остальные пассажиры. Затем правоохранительные органы усадили спортсмена и его друга в служебный автомобиль. После машина начала двигаться с включенными спецсигналами.

Напомним, что Усмана Нурмагомедова задержали в московском аэропорту Шереметьево 11 ноября. Мужчина является двоюродным братом бойца Хабиба Нурмагомедова. Вместе со своим знакомым подозреваемый совершил наезд на представителя закона в Махачкале. Сразу после инцидента он выехал в Москву. По факту произошедшего ведется уголовное дело.

Бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга в ближайшее время намерены увезти в Каспийск.

Фото и видео: Telegram / SHOT

