В Москве задержали брата Хабиба Нурмагомедова

Автомобиль, в котором находился Усман Нурмагомедов, наехал на полицейского в аэропорту города Каспийска.

В Москве задержали брата российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова – Усмана Нурмагомедова. Об этом информирует Telegram-канал Baza. Родственника известного спортсмена подозревают в наезде на сотрудника полиции.

Отмечается, что инцидент произошел утром 11 ноября на территории аэропорта города Каспийска. Нурмагомедов вместе с приятелем Камалом Идрисовым должны были вылетать из Махачкалы в Москву. На въезде в аэропорт автомобиль, в котором они перемещались, наехал на сотрудника правоохранительных органов, который стоял на контрольно-пропускном пункте.

После случившегося полицейские отправили ориентировку московским коллегам, что помогло задержать Нурмагомедова по прибытии в аэропорт Шереметьево.

Ранее житель Красноярского края получил срок за убийство в ходе оккультного ритуала.

Фото: Telegram/Baza, Instagram/usman_nurmagomedov