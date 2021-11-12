Следствие против спортсмена будет вестись в Дагестане.

Бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга в ближайшее время намерены увезти в Каспийск. Такая мера будет применена к спортсмену из-за разбирательств по наезду на сотрудника правоохранительных органов. Следственные мероприятия будут выполняться на территории Дагестана. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье за применение насилия в отношении представителя власти.

В ближайшее время Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова намерены доставить в Каспийск для разбирательств по уголовному делу, возбужденному после наезда на полицейского. источник "РИА Новостей"

В настоящее время оба молодых человека находятся в одном из изоляторов Москвы. Напомним, что 11 ноября полиция пыталась остановить на КПП у аэропорта Махачкалы водителя за рулем Toyota Camry. Машиной управляло неустановленое лицо, а транспортное средство двигалось с тонированными стеклами и было без номерных знаков. Шофер не остановился перед сотрудниками закона и сбил градиентный барьер поста. Затем авто совершило наезд на человека. Ситуация взята на контроль главы СК РФ Александра Бастрыкина.

В Москве задержали брата Хабиба Нурмагомедова.

Фото и видео: Telegram / SHOT, Baza