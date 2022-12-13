Усман Нурмагомедов победил Бенсона Хендерсона и защитил чемпионский титул

Поединок закончился удушающим приемом.

Российский спортсмен, 24-летний Усман Нурмагомедов победил американского представителя Бенсона Хендерсона и защитил свой чемпионский титул в рамках турнира смешанный единоборств Bellator 292, который проводился в городе Сах-Хосе штата Калифорния. Он защитил титул чемпиона промоушена в легком весе и вышел в 1/2 финала Гран-при Bellator. Бой завершился в первом раунде. Россиянин отправил соперника на канвас и забрал спину. Известно, что лидером сражения россиянин стал при помощи удушающего приема против оппонента.

Напомним, что Усман Нурмагомедов еще ни разу не проигрывал в своей профессиональной карьере. На счету спортсмена записано 17 побед. У 39-летнего Бенсона Хендерсона из США заявлено 30 побед и 12 поражений. В рамках соглавного боя Александр Шаблий встречался с представителем Азербайджана Тофиком Мусаевым. Поединок завершился победой Шаблия техническим нокаутом.

Федор Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в последнем поединке в карьере.

Фото и видео: YouTube / Bellator 292