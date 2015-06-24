Задержан водитель, пытавшийся совершить наезд на полицейского в Краснодарском крае

В МВД рассказали об инциденте в Белоглинском районе.

Российские правоохранительные органы по Белоглинскому району Краснодарского края в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение 22-летнего местного жителя, который разыскивался по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заметила, что 3 ноября оперативники прибыли на место правонарушения после сообщения о нарушении общественного порядка. Сотрудники попытались мирным путем урегулировать конфликт между группами оппонентов. Однако один из участников ссоры сел за руль личного автомобиля ВАЗ-2107, после чего совершил наезд на двух граждан и полицейского.

Полицейский произвел из табельного огнестрельного оружия предупредительный выстрел и несколько прицельных по кузову автомобиля правонарушителя. После этого нарушитель бросил машину и скрылся. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.

Колокольцев поручил главе МВД Чечни эффективнее раскрывать преступления.

Фото и видео: МВД медиа