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Колокольцев поручил главе МВД Чечни эффективнее раскрывать преступления

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Глава МВД представил личному составу новых руководителей.

Глава российских правоохранительных органов Владимир Колокольцев поручил новым начальникам территориальных органов министерства в Чечне и Оренбургской области более эффективно раскрывать преступления. В том числе речь идет о тяжких и особо тяжких, противодействии экономической преступности и борьбу с коррупцией. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках представления личному составу МВД регионов Аслана Ирасханова и Вадима Серебрянникова.

Имею в виду не только так называемые традиционные составы (убийства, разбойные нападения, грабежи), но и посягательства, совершенные с применением высоких технологий. Максимально задействовать кадровый и технический потенциал для установления виновных, шире использовать возможности компьютерных, лингвистических и фоноскопических экспертиз. 

Владимир Колокольцев, глава МВД РФ

Владимир Колокольцев  добавил, что первом плане у его коллег должна быть защита бюджетных ассигнований. Он добавил, что требует от руководителей всех уровней подойти к работе принципиально. При этом он заметил, что в 2023 году значительно увеличилось количество задокументированных фактов, связанных с махинациями при освоении денежных средств.

В России задержали крупную группировку фальшивомонетчиков.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: владимир колокольцев, мвд, оренбургская область, регионы, чечня
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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