В России задержали крупную группировку фальшивомонетчиков

В МВД РФ рассказали о преступном сообществе, работавшем в нескольких регионах страны.

Российские правоохранительные органы совместно с ФСБ РФ разоблачили крупную группировки фальшивомонетчиков, которые работали в семи регионах страны. Злоумышленники печатали до двух миллиардов рублей поддельных денежных средств год ежегодно. В пресс-службе силового ведомства уточнили, что пресечена деятельность межрегионального организованного преступного сообщества. Известно, что рядовые участники ОПГ не знали о том, какое еще количество граждан входит в криминальную структуру.

... специализировавшегося на изготовлении и оптовой реализации высококачественных поддельных билетов ЦБ РФ номиналом 5000 рублей на территории семи субъектов, а именно Москвы и Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Республики Дагестан и Республики Крым. пресс-релиз ФСБ РФ

В силовом ведомстве добавили, что процесс производства поддельных купюр был разделен на несколько этапов. В частности, речь идет о формировании электронных образов, нанесении элементов защиты на банкноты. Производственные процессы были организованы по пяти адресам. Далее фальшивки сбывались при помощи даркнета и рассылалась по субъектам страны. Остальные наличные сбывались через "закладчиков" и при личных встречах участников группировки с "проверенными" покупателями. Во время обысков оперативники ходе 144 обысков изъяли свыше 20 миллионов поддельных рублей и оборудование для изготовления, средства связи, флеш-носители, компьютеры, банковские карты. По факту незаконной деятельности ведутся два уголовных дела. Сотрудники полиции задержали 24 члена ОПГ. Сейчас они находятся под стражей.

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Фото и видео: МВД Медиа