ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Украине

Для поддержания связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях.

Сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Украине. Об этом сообщило управление ФСБ России по региону.

Мужчину обвиняются в попытках поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, составляющих государственную тайну. Отмечается, что для поддержания связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях.

По словам задержанного, целью службы безопасности Украины является давление людей. Он подчеркнул, что в работе сотрудников ведомства "все поставлено на точки обмана". Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".

Ранее мы сообщали, что в Рязани задержали подозреваемого в убийстве руководителя отделения судебных приставов.

Видео: ЦОС ФСБ России