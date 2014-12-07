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ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Украине

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Для поддержания связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях.

Сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Украине. Об этом сообщило управление ФСБ России по региону.

Мужчину обвиняются в попытках поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, составляющих государственную тайну. Отмечается, что для поддержания связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях.

По словам задержанного, целью службы безопасности Украины является давление людей. Он подчеркнул, что в работе сотрудников ведомства "все поставлено на точки обмана". Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".

Ранее мы сообщали, что в Рязани задержали подозреваемого в убийстве руководителя отделения судебных приставов.

Видео: ЦОС ФСБ России

Теги: днр, задержание, передача данных, фсб россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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