В Челябинской области грузовик сбил пятерых детей. Об этом сообщили "РИА Новости" в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел накануне вечером в городе Коркино. По данным ведомства, водитель грузовика с полуприцепом при повороте не учел габариты ТС, в результате чего наехал на пятерых несовершеннолетних пешеходов.
Два ребенка получили повреждения разной степени тяжести. Их увезли с места аварии в медицинское учреждение. Уточняется, что на момент ДТП дети находились без сопровождения взрослых. На них была надеты предметы одежды со светоотражающими элементами.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства аварии.
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Фото: pexels.com
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