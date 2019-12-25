Два ребенка получили повреждения разной степени тяжести.

В Челябинской области грузовик сбил пятерых детей. Об этом сообщили "РИА Новости" в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел накануне вечером в городе Коркино. По данным ведомства, водитель грузовика с полуприцепом при повороте не учел габариты ТС, в результате чего наехал на пятерых несовершеннолетних пешеходов.

Два ребенка получили повреждения разной степени тяжести. Их увезли с места аварии в медицинское учреждение. Уточняется, что на момент ДТП дети находились без сопровождения взрослых. На них была надеты предметы одежды со светоотражающими элементами.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства аварии.

Ранее петербуржец отомстил соседям за шумный ремонт, заявив о бомбе в их квартире.

Фото: pexels.com