Петербуржец отомстил соседям за шумный ремонт, заявив о бомбе в их квартире

Теперь стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Житель Петербурга позвонил в полицию и заявил, что в квартире его соседей неизвестные оставили взрывное устройство. Выяснилось, что информация была ложной, а мужчина так пытался отомстить неприятелям за шумный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Стражи порядка задержали "минера". Свой поступок он оправдал тем, что устал от шума, который создают его соседи. Мужчина пожаловался, что не может отдохнуть после работы дома, потому что нет тишины.

На хулигана оформили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербурженка прыгнула в канал Грибоедова, чтобы достать из воды свой смартфон.

Фото: Piter.tv