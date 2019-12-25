СМИ: В Киеве предрекают "веселье" на Донбассе

Михаил Макарук рассказал о поддержке Москвы Белоруссией.

В Киеве предрекают "веселье" на Донбассе. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на военного эксперта из сообщества InformNapalm Михаила Макарука. Специалист считает, что Россия действительно перебрасывает силы на государственную границу к востоку Украины. По мнению спикера, Москва проводит практическую отработку в вопросе доставки техники и военнослужащих в случае обострения конфликта в регионе. Также наблюдается переброска сил через Белоруссию.

Высшее политическое руководство Беларуси, извините, слегло под Россию. Более того, белорусы отдали радиопростанство для России, в том числе и для военных нужд. Так называемое руководство ДНР ставит задачу идти вглубь Украины, захватывать новые области. Но вспомните, мы этот бред слышим седьмой год. Ох, будет весело. Но мы выстоим. Михаил Макарук, украинский военный эксперт

Политик полагает, что действия России представляют для Киева угрозу, так как Минобороны РФ может координировать не только собственные усилия, но и командовать белорусской армией. По мнению Макарука, переброска к границе Т-90 должна заставить Киева пересмотреть доктрину противотанковой борьбы, чтобы иметь возможность эффективно ответить в случае агрессии противника.

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