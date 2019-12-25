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СМИ: США считают, что ФСБ применила "Новичка" против Навального
Сегодня, 8:49
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lesjasap

СМИ: США считают, что ФСБ применила "Новичка" против Навального

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В Госдепартаменте прокомментировал ситуацию с отравлением российского оппозиционера.

СМИ: США считают, что ФСБ применила "Новичка" против Алексея Навального. Об этом сообщили журналисты с американского телеканала CNN. Они ссылаются на заявление официального представителя Госдепартамента страны. По мнению чиновников, силовое российское ведомство использовало субстанцию из группы отравляющих веществ в отношении оппозиционера. Ранее в ФСБ РФ отвергли подобные предположения.

США полагают, что сотрудники ФСБ России использовали вещество нервно-паралитического действия "Новичок", чтобы отравить Навального. Нет другого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности российских властей

официальный представитель Госдепа США

Чиновник уточнил, что Москва в свою очередь выдвинула "множество часто противоречивых теорий заговора". В Госдепартаменте отметили, что намерены внести ясность в ситуацию. Они уверены, что такая позиция является способом отвлечь  от серьезных вопросов, стоящих перед российскими властями. В США добавили, что Москва на них так и не ответила.

ФСБ задержала шестерых соучастников Тесака.

Фото: Pixabay.com

Теги: алексей навальный, госдеп, госдкпартамент, новичок, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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