СМИ: США считают, что ФСБ применила "Новичка" против Навального

В Госдепартаменте прокомментировал ситуацию с отравлением российского оппозиционера.

СМИ: США считают, что ФСБ применила "Новичка" против Алексея Навального. Об этом сообщили журналисты с американского телеканала CNN. Они ссылаются на заявление официального представителя Госдепартамента страны. По мнению чиновников, силовое российское ведомство использовало субстанцию из группы отравляющих веществ в отношении оппозиционера. Ранее в ФСБ РФ отвергли подобные предположения.

США полагают, что сотрудники ФСБ России использовали вещество нервно-паралитического действия "Новичок", чтобы отравить Навального. Нет другого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности российских властей официальный представитель Госдепа США

Чиновник уточнил, что Москва в свою очередь выдвинула "множество часто противоречивых теорий заговора". В Госдепартаменте отметили, что намерены внести ясность в ситуацию. Они уверены, что такая позиция является способом отвлечь от серьезных вопросов, стоящих перед российскими властями. В США добавили, что Москва на них так и не ответила.

ФСБ задержала шестерых соучастников Тесака.

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