В ФСБ назвали "расследование" Навального провокацией

Цель данной провокации — дискредитация ФСБ и её сотрудников.

В ФСБ назвали "расследование" оппозиционного политика Алексея Навального провокацией. Об этом рассказали в центре общественных связей ведомства.

Так называемое "расследование" о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию. цитата из сообщения ЦОС ФСБ

Отмечается, что цель данной провокации — дискредитация ФСБ и её сотрудников. В ведомстве отмечают, что подобная деятельность не была бы возможна без поддержки иностранных спецслужб.

Ролик с телефонным разговором Навального с человеком, которого в ролике называют военным химиком из ФСБ Константином Кудрявцевым, был опубликован вчера. В нём собеседник политика рассказывает детали отравления Навального в Томске. В ФСБ видео назвали подделкой. Отмечается, что начата проверка материалов, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.

Ранее Навальный позвонил предполагаемому отравителю под видом помощника Патрушева.