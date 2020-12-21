Навальный позвонил предполагаемому отравителю под видом помощника Патрушева

Оппозиционный политик Алексей Навальный позвонил предполагаемому отравителю из ФСБ - военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву под видом помощника секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Расшифровку разговора приводит издания The Insider.
Кудрявцев, по данным Навального и журналистов-расследователей, прилетел в Омск из Москвы через пять дней после госпитализации политика в Германию, однако вернулся в столицу в тот же день. Навальный узнал у химика — не возвращался ли тот за одеждой политика, чтобы стереть с неё следы "Новичка".
Кудрявцев в разговоре рассказал, что ему поручили смыть следы ядовитого вещества с трусов Навального.
Сказали работать по трусам именно, по внутренней части. Гульфик так называемый.
цитата из разговора Навального и Кудрявцева
По его словам, одежду обрабатывали раствором, чтобы не было следов.
Ранее мы писали, что прокуратура Берлина допросила Навального как свидетеля.
Видео: YouTube / Алексей Навальный
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