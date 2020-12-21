Навальный позвонил предполагаемому отравителю под видом помощника Патрушева

Кудрявцев в разговоре рассказал, что ему поручили смыть следы ядовитого вещества с трусов Навального.

Оппозиционный политик Алексей Навальный позвонил предполагаемому отравителю из ФСБ - военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву под видом помощника секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Расшифровку разговора приводит издания The Insider.

Кудрявцев, по данным Навального и журналистов-расследователей, прилетел в Омск из Москвы через пять дней после госпитализации политика в Германию, однако вернулся в столицу в тот же день. Навальный узнал у химика — не возвращался ли тот за одеждой политика, чтобы стереть с неё следы "Новичка".

Кудрявцев в разговоре рассказал, что ему поручили смыть следы ядовитого вещества с трусов Навального.

Сказали работать по трусам именно, по внутренней части. Гульфик так называемый. цитата из разговора Навального и Кудрявцева

По его словам, одежду обрабатывали раствором, чтобы не было следов.

Ранее мы писали, что прокуратура Берлина допросила Навального как свидетеля.

Видео: YouTube / Алексей Навальный