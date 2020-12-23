ФСБ задержала шестерых соучастников Тесака

Фигуранты также дали признательные показания.

ФСБ задержала шестерых соучастников Максима "Тесака" Марцинкевича. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Задержания прошли в рамках спецоперации ФСБ и Следственного комитета. Соратников "Тесака" сотрудники взяли в Москве, Тюмени и Сочи.

Следствие полагает, что подозреваемые были членами неонацистской группировки, которая с 2002 по 2004-й год убивала граждан стран Центральной Азии. Среди задержанных сегодня оказался бывший главарь банды Семен Токмаков, который оказывал сопротивление силовикам. После он полностью признал свою вину, стал активно сотрудничать со следствием.

Остальные фигуранты также дали признательные показания.

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Видео: СК России