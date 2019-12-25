Женщина попыталась дважды обворовать хозяина дома.

В Омске мужчина поймал знакомую на краже при помощи мышеловки. Об этом рассказали представители региональной прокуратуры. В ведомстве пояснили, что местный житель установил в сейфе мышеловку после того, как обнаружил пропажу денег и золотого украшения.

Следствие полагает, что в октябре 2020 года подозреваемая находилась в гостях. Она смогла открыть сейф пострадавшего при помощи связки ключей, найденной в его квартире. Известно, что 35-летняя женщина взяла оттуда 50 тысяч рублей и браслет зп 60 тысяч рублей. Преступление омичка совершила в тот момент, когда хозяин дома спал. Мужчина заметил пропажу на следующий день.

Он вновь пригласил обвиняемую в гости, предварительно поставив в сейф мышеловку. Когда девушка пришла, потерпевший сделал вид, что уснул. В этот момент обвиняемая решила снова взять из сейфа денежные средства, однако в этот момент сработала мышеловка омская прокуратура

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурантка расследования признала вину. Она может получить до пяти лет лишения свободы. Дело рассматривается в Октябрьском районном суде.

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Фото: Следственный комитет России