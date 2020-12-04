На складе в Омске произошел пожар на площади 4,5 тыс. кв. м

На складе в Омске произошел пожар на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали представители ГУ МЧС по региону. В экстренном ведомстве заметили, что к ликвидации последствий возгорания привлечены 95 человек и 23 единицы спецтехники.
В 08:48 мск поступило сообщение о пожаре в складском помещении на площади 4 500 кв. метров. По предварительным данным, это производство пластиковой тары
пресс-служба ГУ МЧС по Омской области
Собеседник ТАСС уточнил, что согласно предварительным данным инцидент не вызвал загрязнение атмосферы. Превышение нормы содержания загрязнений в районе пожара не выявлено.
Ночью в Кировском районе тушили три вагона электропоезда.
Видео: ВК / Регион 55 | ЧС Омск
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