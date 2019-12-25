Ночью в Кировском районе тушили три вагона электропоезда

Транспортная прокуратура ведет проверку.

После полуночи в пятницу, 4 декабря, в ремонтном локомотивном депо в Кировском районе Петербурга вспыхнули три вагона электропоезда. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, вагоны у дома №20 по Химическому переулку загорелись при проведении ремонтных работ. К счастью, от огня никто не пострадал, пожар на площади 100 квадратных метров потушили примерно к 2.15 силами 20 огнеборцев и 4 единиц техники. Прокуратура организовала проверку соблюдения безопасности, будет решен вопрос о принятии мер реагирования и дана оценка действиям ответственных лиц.

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Фото: Piter.TV