В Тосненском районе Ленобласти за день сбили двух пенсионерок. Обе скончались

Трагедии по совпадению произошли на одной и той же трассе.

За сутки в Тосненском районе Ленобласти автомобили сбили сразу двоих человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, жертвами наездов стали пенсионерки.

Первый случай произошел на восьмом километре автодороги "Подъезд и проезд по г. Тосно". Здесь "Киа Рио" под управлением 64-летнего мужчины сбил 62-летнюю местную жительницу на нерегулируемом пешеходном переходе, из-за чего ее отбросило на встречную полосу. Там перед неожиданным препятствием не успел затормозить "Фольксваген" с 56-летним мужчиной за рулем, и на женщину наехали повторно. Полученных травм пенсионерка не пережила.

Второй инцидент произошел на девятом километре той же дороги, где 48-летний водитель наехал на своем "Фольксвагене" на 65-летнюю женщину. Пешеход пересекала дорогу по нерегулируемому переходу. Пенсионерку госпитализировали с места ДТП в тяжелом состоянии, где она позднее скончалась.

По фактам обеих аварий ведутся проверки.

Ранее мы писали, что в массовом ДТП под снегом на Дунайском пострадали четверо.

Фото: Piter.TV