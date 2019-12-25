В массовом ДТП под снегом на Дунайском пострадали четверо

Пострадавшие находились в такси.

В четверг, 26 ноября, пресс-служба ГУ МВД России по региону сообщила подробности аварии, которая произошла накануне вечером, 25 ноября.

Около одиннадцати часов вечера на Дунайском проспекте, перед съездом на Будапештскую улицу, "Чери" столкнулся с "Фольксвагеном". После чего они въехали в "Хендай" и "Шкоду", принадлежавшую "Пассажиравтотрансу". В результате ДТП пострадали водитель "Фольксвагена" и три пассажира. Все были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Все обстоятельства аварии еще выясняются. Отмечается, что все пострадавшие находились в машине такси.

Ранее мы писали, что в ДТП на улице Матроса Железняка пострадали двое.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"