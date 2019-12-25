В ДТП на улице Матроса Железняка пострадали двое

Пострадавших госпитализировали.

Вечером в четверг, 26 ноября, в Приморском районе на улице Матроса Железняка произошла авария, сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что столкнулись "Пежо" и "Хендай". В результате ДТП пострадали двое: 29-летний мужчина получил перелом ключицы и черепно-мозговую травму, 51-летняя женщина также получила черепно-мозговую травму. Петербуржцев госпитализировали. В каком состоянии они находятся, неизвестно. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы писали, что в ДТП в Сертолово пострадала женщина.

Фото: Piter.TV