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В ДТП в Сертолово пострадала женщина
Сегодня, 15:39
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smirenny

В ДТП в Сертолово пострадала женщина

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Горожанку зажало в машине.

Вечером в четверг, 26 ноября, на Заречной улице во Всеволожском районе произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Отмечается, что столкнулись две машины "Митсубиси". Один из автомобилей в результате столкновения перевернулся. Женщину, которая находилась внутри, зажало. Ее извлекают спасатели. Подробной информации о происшествии пока нет. Как произошло столкновение, неясно. Также не уточняется, в каком состоянии находятся участники ДТП. 

Ранее мы писали, что во многоэтажке на Валдайской улице разгорелся лифт.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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