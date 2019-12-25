В ДТП в Сертолово пострадала женщина

Горожанку зажало в машине.

Вечером в четверг, 26 ноября, на Заречной улице во Всеволожском районе произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что столкнулись две машины "Митсубиси". Один из автомобилей в результате столкновения перевернулся. Женщину, которая находилась внутри, зажало. Ее извлекают спасатели. Подробной информации о происшествии пока нет. Как произошло столкновение, неясно. Также не уточняется, в каком состоянии находятся участники ДТП.

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Фото: Piter.TV