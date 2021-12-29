СМИ: Россия и США будут участвовать в проводимых Индией международных маневрах ВМС

Россия и США будут участвовать в проводимых Индией международных маневрах ВМС. Об этом читателям сообщили журналисты из местной газеты The New Indian Express со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, речь идет о военных учениях, получивших название "Милан-2022". Начало мероприятия запланировано на конец февраля текущего года.
Приглашения были отправлены 46 странам, участие подтвердили 35 из них. Участвовать на этот раз будут не только фрегаты и эсминцы: впервые будут проводиться и противолодочные учения.
публикация в Индии
Москва и Вашингтон якобы официально подтвердили свои планы по участию в маневрах. Учения заявлены с 26 февраля по 4 марта. Нам данный момент остается неясным вопрос о том, отправят ли российская и американская сторона в регион свои боевые суда или только личный состав военно-морских сил.
Напомним, что "Милан" от ВМС Индии традиционно проводятся раз в два года. Обычно мероприятия проводятся около берегов Андаманских и Никобарских островов, но в 2022 году они состоятся в районе порта Вишакхапатнам.
Пристайко: Киев получил от Лондона ракеты для борьбы с российским флотом.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все