Пристайко: Киев получил от Лондона ракеты для борьбы с российским флотом

Посол Украины раскрыл подробности по оборонному соглашению с Британией.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил журналистам о том, что Киев получил от Лондона противокаорабельные ракеты для борьбы с российским флотом. За счет данного вооружения страна будет способна противостоять Москвы в акваториях Черного и Азовского морей. Такой информацие дипломат поделился в эфире местной радиостанции "Новое время".

В первый раз наши вооруженные силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Черном и Азовском морях. Вадим Пристайко, посол Украины

По сведениям от специалиста, стороны подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Согласно документу, Великобритания должна поставить Украине вооружения и иную военную помощь на £1,7 млрд (2,3 млрд долларов). Речь идет о реализации четырех проектов: двух боевых кораблей, минных тральщиков, установленных на стапелях в Шотландии. В настоящее время эти суда переделываются под украинские требования. Также на территории Украины Лондон построит еще один корабль. Далее суда будут создаваться на местных верфях с украинскими судостроителями.

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