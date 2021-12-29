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Захарова: США подначивают претензии Японии к островам РФ, тормозя сотрудничество стран
Сегодня, 10:26
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Захарова: США подначивают претензии Японии к островам РФ, тормозя сотрудничество стран

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В МИД РФ назвали сторону, которая искусственно подогревает территориальный "конфликт".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что США поддерживают на плаву искусственные территориальные претензии Японии к России. Об этом чиновница рассказала в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live". Москва уверена в том, что Вашингтон удерживает страны от полномасштабного и перспективного взаимного сотрудничества. Таким образом пресс-секретарь МИД РФ оценила заявление посла США в Токио Рама Эмануэля о том, что Вашингтон поддерживает Токио по вопросу "северных территорий" - Курильских островов.

Она подогревается определенной частью политического истеблишмента Японии. Кто за ней стоит? Теперь посол США выступил в полный рост и об этом заявил. Были ли у нас в этом сомнения? Да никаких никогда не было.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уточнила, что ранее Москва неоднократно указывала Западу на "искусственное нагнетание истерики", а также существующую напряженность вокруг территориального вопроса РФ-Японии. В МИД напомнили о том, что японское руководство значительную часть времени уделяет работе по формированию нормальных и полноценных экономических, финансовых, культурных связей с РФ.

Захарова связала публикации Bloomberg и Bild о "вторжении России" с Олимпиадой.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live


 

Теги: курилы, курильские острова, мария захарова, мид, мирный договор, соловьёв live, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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