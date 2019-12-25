СМИ: российские С-400 появились на вооружении Ирана

СМИ отмечают, что эта новость вызвала обеспокоенность в США.

Ряд иностранных обозревателей со ссылкой на заявление Пентагона сообщили о наличие у вооруженных сил Ирана российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Об этом пишет портал Avia.pro.

Так, по данным издания "Bulgarian Military", данное вооружение могло попасть в распоряжение иранской армии напрямую РФ или через Китай, военные которого также используют "Триумф". Журналисты издания отмечают, что факт наличия у Ирана данных ЗРК вызвал обеспокоенность в США.

Хотя ООН отменила эмбарго на поставки оружия Ирану в конце прошлого года и де-факто развязала Тегерану руки для покупки российского и китайского оружия, пока нет официальной информации о том, что иранцы будут "эксплуатировать или приобретать" С-400. из публикации "Bulgarian Military"

Некоторые СМИ не исключают того, что никаких С-400 не имеется в распоряжении армии Ирана. Однако подозрительным остается тот факт, по мнению иностранных обозревателей, что на сегодняшний день комплексы ПВО республики начали оперативно и точно обнаруживать чужую авиацию далеко от своих границ.

Ранее ХАМАС заявил о ракетном ударе по израильским авиабазам.

Фото: pixabay.com