ХАМАС заявил о ракетном ударе по израильским авиабазам

ЦАХАл разбомбил пусковые установки и ПВО радикалов из Палестины.

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило о ракетном ударе по израильским авиабазам. Соответствующее послание направили представители военного крыла "Бригады аль-Кассам". Они уточнили, что направили по Тель-Ноф и Хацерим две боеголовки. Пресс-служба армии обороны еврейского государства ЦАХАЛ в ответ заявила, что ВВС Израиля ликвидировали пусковые установки и объекты ПВО противника.

Напомним, что палестино-израильский конфликт обострился в начале мая. Поводом для ракетных обстрелов стала попытка властей Иерусалима выселить несколько арабских семей из квартала Шейх Джаррах. Эта ситуация привела сначала к массовым протестам и столкновениям с полицией. Затем между ХАМАС и ЦАХАЛ начались вооруженные действия. С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля радикалы направили около четырех тысяч ракет. Большая часть боеголовок упала на территории анклава. ПВО "Железный купол" перехватило около 90 процентов ракет, летевших на Израиль. Жертвами со стороны еврейского государства считаются 12 человек, 50 жителей серьезно ранены.

ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем.

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