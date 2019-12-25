Радикалы из Палестины не будут прекращать обстрел с 20 мая.

ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написал представитель политического бюро радикального палестинского движения Иззат ар-Решек. Ранее в СМИ появились слухи о том, что ХАМАС готов прекратить ракетный обстрел территории еврейского государства с утра 20 мая.

Сообщения СМИ противоположной стороны о том, что ХАМАС согласился на прекращение огня в четверг, неправда... Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня не было достигнуто. Иззат ар-Решек, член ХАМАС

Напомним, что власти Египта официально предложили сторонам конфликта ввести режим прекращения огня с 06 часов утра 20 мая. Тогда же израильский телеканал заявил, что ХАМАС согласился на эти действия. В Иерусалиме не прокомментировали ситуацию.

СМИ: два человека убиты при обстреле граничащих с Газой районов Израиля.



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