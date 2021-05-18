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СМИ: два человека убиты при обстреле граничащих с Газой районов Израиля

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Еще семеро пострадали.

СМИ: два человека убиты при ракетном обстреле граничащих с сектором Газой районов Израиля. Об этом сообщили местные журналисты с государственной радиостанции еврейского государства  Kan. В СМи уточнили, что еще семеро человек получили ранения во время воздушной атаки со стороны палестинского анклава.  Ранее сообщалось о десяти раненых, из которых четверо в тяжелом состоянии. Все они являются иностранными сельскохозяйственными рабочими.

Медики Скорой помощи определили гибель двоих мужчин в возрасте примерно 30 лет.

заявление пресс-секретаря  службы Скорой помощи "Маген Давид Адом"

Установлено, выжившие пострадавшие ранены осколками. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии. Все они эвакуированы в больницу Сорока в Ашкелоне при помощи санитарного вертолета и карет скорой помощи. Умершие находились в момент обстрела в округе Эшколь в здании.

Израиль поразил в секторе Газа пять домов командиров ХАМАС.

Видео: Twitter/SaadAbedine, kann_news

Теги: ашкелон, израиль, палестина, ракетный обстрел, сектор газа
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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