СМИ: два человека убиты при обстреле граничащих с Газой районов Израиля

Еще семеро пострадали.

СМИ: два человека убиты при ракетном обстреле граничащих с сектором Газой районов Израиля. Об этом сообщили местные журналисты с государственной радиостанции еврейского государства Kan. В СМи уточнили, что еще семеро человек получили ранения во время воздушной атаки со стороны палестинского анклава. Ранее сообщалось о десяти раненых, из которых четверо в тяжелом состоянии. Все они являются иностранными сельскохозяйственными рабочими.

Медики Скорой помощи определили гибель двоих мужчин в возрасте примерно 30 лет. заявление пресс-секретаря службы Скорой помощи "Маген Давид Адом"

Установлено, выжившие пострадавшие ранены осколками. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии. Все они эвакуированы в больницу Сорока в Ашкелоне при помощи санитарного вертолета и карет скорой помощи. Умершие находились в момент обстрела в округе Эшколь в здании.

Израиль поразил в секторе Газа пять домов командиров ХАМАС.

Видео: Twitter/SaadAbedine, kann_news