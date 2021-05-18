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Израиль поразил в секторе Газа пять домов командиров ХАМАС

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В ЦАХАЛ рассказали об атаке на объекты палестинских радикалов.

Израиль поразил в секторе Газа пять домов командиров радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом рассказали представители пресс-службы армии обороны ЦАХАЛ еврейского государства. В ночь на 18 мая военные атаковали объекты террористов.

В секторе Газа были нанесены удары по пяти домам командиров ХАМАС. Дома использовались в террористических целях, некоторые являлись командными штабами.

пресс-служба ЦАХАЛ

Специалисты также объяснили, что к государственной границе Израиля попытался приблизиться беспилотник противника. Дрон направлялся со стороны Иордании.

Военным удалось перехватить объект.Радикалы из Газы выпустили с 10 мая 3 440 ракет по Израилю.

Видео: Telegram / Военный обозреватель

Теги: израиль, палестина, сектор газа, хамас
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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