Израиль поразил в секторе Газа пять домов командиров ХАМАС

Израиль поразил в секторе Газа пять домов командиров радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом рассказали представители пресс-службы армии обороны ЦАХАЛ еврейского государства. В ночь на 18 мая военные атаковали объекты террористов.
В секторе Газа были нанесены удары по пяти домам командиров ХАМАС. Дома использовались в террористических целях, некоторые являлись командными штабами.
пресс-служба ЦАХАЛ
Специалисты также объяснили, что к государственной границе Израиля попытался приблизиться беспилотник противника. Дрон направлялся со стороны Иордании.
Военным удалось перехватить объект.Радикалы из Газы выпустили с 10 мая 3 440 ракет по Израилю.
Видео: Telegram / Военный обозреватель
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