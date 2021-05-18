Израиль поразил в секторе Газа пять домов командиров ХАМАС

В ЦАХАЛ рассказали об атаке на объекты палестинских радикалов.

Израиль поразил в секторе Газа пять домов командиров радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом рассказали представители пресс-службы армии обороны ЦАХАЛ еврейского государства. В ночь на 18 мая военные атаковали объекты террористов.

В секторе Газа были нанесены удары по пяти домам командиров ХАМАС. Дома использовались в террористических целях, некоторые являлись командными штабами. пресс-служба ЦАХАЛ

Специалисты также объяснили, что к государственной границе Израиля попытался приблизиться беспилотник противника. Дрон направлялся со стороны Иордании.

Военным удалось перехватить объект.Радикалы из Газы выпустили с 10 мая 3 440 ракет по Израилю.

Видео: Telegram / Военный обозреватель