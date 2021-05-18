Радикалы из Газы выпустили с 10 мая 3 440 ракет по Израилю

В ЦАХАЛ рассказали о защите станы за счет ПВО "Железный купол".

Представители радикального движения из сектора Газа выпустили 3 440 ракет по Израилю с 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе армии еврейского государства. ЦАХАЛ уточнил, что палестинцы атаковали страну, но около 500 боеголовок упали на территории самого анклава, а еще порядка 90 процентов ракет были перехвачены противовоздушной системой "Железный купол".

Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 3 440 ракет, из которых около 500 упали в самом секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" осуществила перехват порядка 90% снарядов. заявление военных

За прошедшую ночь (с 17 на 18 мая) силы израильской авиации сбросили на 65 подземных объектов и тоннелей движения ХАМАС в секторе Газа 110 управляемых снарядов. Операция проводилась при использовании 62 истребителей.

Военные Израиля нанесли удары по домам девяти командиров ХАМАС.

Видео: Youtube / Bloomberg Markets and Finance