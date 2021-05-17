Военные Израиля нанесли удары по домам девяти командиров ХАМАС

Предположительно, в домах располагались склады с оружием.

Боевая авиация армии Израиля нанесла ракетные удары по девяти домам в секторе Газа. Об этом сообщается официальном Twitter-аккаунте ВВС Израиля.

По данным пресс-службы, дома принадлежат высшим офицерам Исламского движения сопротивления. Также уточняется, что в этих сооружениях располагались схроны с оружием.

В ведомстве подчеркнули, под атакой израильских военных оказались дома командира батальона и роты Бейт-Хануна, командира роты Газ, а также командира роты батальона Аль-Шати.

Напомним, 15 мая ВВС Израиля разрушили 11-этажное здание в Газе, где располагались офисы СМИ. В нем находились представительства мировых изданий, частные компании и апартаменты. Здание было уничтожено четырьмя боеголовками, отправленными с территории еврейского государства по палестинскому анклаву.

Ранее Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа.

Видео: Telegram/Военный обозреватель