Bloomberg: США разработают новый истребитель-перехватчик ракет КНДР и Ирана

Они могут пополнить строй армии США к 2028 году.

Министерство обороны США планируют выделить почти 18 миллиардов долларов на производство перехватчиков нового поколения ракет Северной Кореи и Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, это станет первым крупным оборонным заказом администрации президента США Джо Байдена.

Сообщается, что в конкурсе на строительство новейших истребителей примут участие компании Lockheed Martin Corp. и Northrop Grumman Corp. Им выделят на первый этап разработки более 13 миллиардов долларов. Всего построят не менее 30 истребителей, включая десять испытательных аппаратов. Компания-победитель, по данным издания, станет известна в 2026 году.

Стоимость производственного этапа Пентагон оценивает в 2,3 миллиарда долларов. Такая же сумма будет выделена для дополнительных расходов. Сами истребители планируется представить до 2028 года. Когда они будут введены в строй армии США, их разместят на Аляске.

Ранее стало известно о желании США задействовать истребитель для подавления протестов.

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