Нацгвардия могла использовать борт F-15C для разгона толпы.

Стало известно о желании США задействовать истребитель для подавления протестов. Об этом рассказали журналисты издания Los Angeles Times со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, Национальная гвардия в штате Калифорния рассматривал вариант с применением боевого самолета для подавления беспорядков, которые жители могли устроить из-за введения новых ограничений по коронавирусу. В марте 2020 года военные получили приказ перевести борт F-15C в состояние боевой готовности для "возможной внутренней миссии".

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Эксперты не смогли раскрыть детали операции, о которых говорилось в указе. Однако нацгвардия могла использовать истребитель для запугивания толпы и разгона протестующих. Для этого борт мог пролететь над людьми на минимальной высоте. Ранее подобный прием американцы использовали во время боевых действий в Афганистане и Ираке. При этом директивы о возможной операции в Калифорнии передавались в текстовых сообщениях или устно, а не в официальных письменных распоряжениях.

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