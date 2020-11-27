Эксперт полагает, что Киев может поучить в качестве помощи от США Harpoon, Patriot и Javelin.

США передадут Украине новое оружие. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил военный эксперт Андрей Коц. По информации специалиста, Вашингтон предоставит Киеву противокорабельные ракеты, средства ПВО и другое летальное вооружение.

Аналитик полагает, что США могут передать на вооружение Киеву ЗРК Patriot, которые Украина давно надеется получить. В Пентагоне не раскрыли данные о том, какую именно технику и оружие получит страна. Также американское оборонное ведомство способно передать Киеву Harpoon несмотря на то, что страна не имеет необходимой платформы для их использования. Оружие военные могут все равно установить на пусковые платформы при помощи тягачей. Дальность такой боеголовки составит 280 км. Для сравнения показатель "Калибра" - более двух тысяч км. Также поставки Украины продолжатся за счет поступление на вооружение комплексов Javelin.

Напомним, что в конце апреля 2021 года сенат США принял законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности". В документе говорится о предоставлении военной помощи Украине в размере до 300 млн долларов. Посол Киева в Вашингтоне Оксана Маркарова уточнила, что на данные деньги армия закупит летальное оружие.

Блинкен поддержал предоставление летального оружия Украине.

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