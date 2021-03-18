СМИ: Подразделения ПВО ВСУ попытались сбить российский военный вертолет Ми-8

В СМИ заявили, что российский борт нарушил госграницу с Украиной.

Подразделения ПВО ВСУ попытались сбить российский военный вертолет Ми-8. Об этом сообщили местные СМИ. На YouTube-канале "Украина 365" опубликовано видео того, как борт якобы нарушил государственное воздушное пространство. Речь идет о Сумской области. Инцидент зафиксирован 16 марта в 14:05 по местному времени (15:05 по московскому времени).

Предположительно, автор ролик является пограничником. Он сообщил, что находится на 463/1 знаке, но при этом боевой вертолет называет самолетом. Мужчина говорит о том, что воздушное судно очень "глубоко проникла" на территорию Украины - на 50 метров, а после развернулась и отправилась обратно в РФ.

Специалисты "Российского диалога" заявили, что расчеты ПВО на этом участке границы Украины были подняты по тревоге. Военнослужащие находились в состоянии полной боевой готовности. Они могли пытаться сбить иностранный вертолет.

Названо число погибших с начала бессрочного перемирия украинских военных.



Видео: Youtube/Украина 365