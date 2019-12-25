СМИ: Российские средства РЭБ в ДНР и ЛНР начали глушить подразделения ВСУ в Донбассе

Специалисты считают, что на линии разграничения на Донбассе установлены комплексы РЭБ.

Российские средства РЭБ в ДНР и ЛНР начали глушить подразделения Вооруженных сил Украины на востоке страны. В "Авиа.про" уточнили, что на Донбассе наблюдаются проблемы с проведением разведывательных миссий со стороны Киева. Журналисты ссылаются на представителя оборонного ведомства Украины, который считает, что связь военных исчезает из-за действия в регионе комплексов РЭБ российского производства, расположенных на линии разграничения.

Специалисты не раскрыли собственный источник информации. Однако по их сведениям, РЭБ на Донбассе появились в последние несколько дней. Также эксперты говорят о размещении артиллерийского вооружения, которое предположительно подтянуто к границе самопровозглашенных народных республик.

Официального подтверждения данной информации в настоящее время нет.

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Фото: Pixabay.com