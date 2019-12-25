В ТГК рассказали о планах России по дезинформации о Донбассе.

Названо число погибших с начала бессрочного перемирия украинских военных с июля 2020 года. Об этом сообщили журналисты местного издания "Страна.ua" со ссылкой на заявление киевской делегации, сделанном на заседании Форума по сотрудничеству в сфере безопасности ОБСЕ.

Эксперты уверены, что за последние месяцы в регионе конфликта жизни лишились 16 украинских военных. ранеными стали 69 человек. При этом, согласно статистике ВСУ, сторона противника нарушила режим прекращения огня 882 раза. В 94 случаях фиксировалось применение запрещенного минскими соглашениями оружия.

Украинская делегация подчеркнула, что Россия распространяет дезинформация о том, что Киев намерен наступать на ДНР и ЛНР. Военные полагают, что такая информационная работа ведется ради того, чтобы сорвать мероприятия по ТКГ и выдвинуть альтернативную повестку дня.

Украина предрекла миру войну всех против всех.

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