СМИ: Ксения Собчак улетает в Париж

Появилась информация, что журналистка уже прошла паспортный контроль в Шереметьево.

Российская телеведущая Ксения Собчак улетает в Париж. Об этом сообщает телевизионный канал РЕН-ТВ.

По информации СМИ, журналистка уже прошла паспортный контроль в московском аэропорту Шереметьево.

Отмечается, что в ближайшее время Собчак должна явиться на встречу с сотрудниками ГИБДД по факту смертельного ДТП под Сочи, в результате которой погиб пассажир легкового автомобиля.

Напомним, авария произошла вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. По версии следствия, автомобиль Mercedes, в которой находилась Собчак в качестве пассажира, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП погиб один человек, находящийся во втором транспортном средстве. Двое пострадали. Сама Собчак заявила, что получила травмы и сотрясение мозга.

Ранее мы сообщали, что Ксения Собчак станет ведущей нового шоу о здоровье.

Фото: Instagram/xenia_sobchak