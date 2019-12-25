СМИ: Ксения Собчак улетает в Париж

Российская телеведущая Ксения Собчак улетает в Париж. Об этом сообщает телевизионный канал РЕН-ТВ.
По информации СМИ, журналистка уже прошла паспортный контроль в московском аэропорту Шереметьево.
Отмечается, что в ближайшее время Собчак должна явиться на встречу с сотрудниками ГИБДД по факту смертельного ДТП под Сочи, в результате которой погиб пассажир легкового автомобиля.
Напомним, авария произошла вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. По версии следствия, автомобиль Mercedes, в которой находилась Собчак в качестве пассажира, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.
В результате ДТП погиб один человек, находящийся во втором транспортном средстве. Двое пострадали. Сама Собчак заявила, что получила травмы и сотрясение мозга.
Ранее мы сообщали, что Ксения Собчак станет ведущей нового шоу о здоровье.
Фото: Instagram/xenia_sobchak
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