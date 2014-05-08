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Ксения Собчак станет ведущей нового шоу о здоровье
Сегодня, 14:44
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Ксения Собчак станет ведущей нового шоу о здоровье

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Программа будет посвящена бьюти-процедурам и оздоровительным процессам.

На телеканале "Суббота" стартуют съемки нового шоу "Осторожно, здоровье!". Ведущей проекта станет Ксения Собчак.

По имеющимся данным, программа будет посвящена бьюти-процедурам и оздоровительным процессам. В шоу будут принимать участие специалисты из индустрии красоты и медики. Подробности о героях программы пока не известны. Дата запуска проекта будет объявлена позднее.

Ранее Богомолов высказался о смертельном ДТП, в которое попала его жена Ксения Собчак в Сочи.

Фото: Instagram / xenia_sobchak

Теги: ксения собчак, телеканал суббота
Категории: Культура, Новости России, Лента новостей,

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