Ксения Собчак станет ведущей нового шоу о здоровье

Программа будет посвящена бьюти-процедурам и оздоровительным процессам.

На телеканале "Суббота" стартуют съемки нового шоу "Осторожно, здоровье!". Ведущей проекта станет Ксения Собчак.

По имеющимся данным, программа будет посвящена бьюти-процедурам и оздоровительным процессам. В шоу будут принимать участие специалисты из индустрии красоты и медики. Подробности о героях программы пока не известны. Дата запуска проекта будет объявлена позднее.

Ранее Богомолов высказался о смертельном ДТП, в которое попала его жена Ксения Собчак в Сочи.

Фото: Instagram / xenia_sobchak