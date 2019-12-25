Богомолов высказался о смертельном ДТП, в которое попала его жена Ксения Собчак в Сочи

Сама телеведущая получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов.

Режиссер Константин Богомолов в Instagram высказался по поводу смертельного ДТП, в которое попала его жена Ксения Собчак в Сочи. По его словам, в этой истории несчастны все.

Эта история ужасна. Тут смерть. И ничего не прибавишь и не убавишь. Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Написал Богомолов

Также он осудил людей, которые пытаются нажиться на трагедии и очернить имя Ксении Собчак.

Последние подонки здесь – использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию. Считает режиссер

Смертельная авария произошла 9 октября на 38-м километре дороги Адлер-Красная Поляна. Автомобиль Mercedes S500, в котором сидела Собчак, пошел на обгон и на встречке врезался в Volkswagen. Машину по инерции откинуло в маршрутный МАЗ с пассажирами, они не пострадали. Погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова. 28-летнего водителя и еще одну пассажирку Оксану Садовник госпитализировали с различными травмами в тяжелом состоянии.

Сама Собчак получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. Она заявила, что не подгоняла водителя, это было его личное решение – пойти на обгон.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителю Mercedes Олегу Цою, в котором ехала телеведущая, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мы публиковали видео с моментом смертельного ДТП под Сочи с участием Собчак.

Фото: Instagram / konbog75