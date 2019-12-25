Премьеру спектакля "Мать" в Александринском театре перенесли на 2024 год

О причинах переноса на данный момент ничего не известно.

Премьеру спектакля режиссёра Константина Богомолова "Мать" в Александринском театре перенесли на 2024 год. Объявление об этом появилось на сайте театра.

Спектакль должен был стать первой работой Константина Богомолова в Александринском театре. Премьера должна была состояться в ноябре 2023 года. Теперь же увидеть постановку зрители смогут 30-31 августа и 1 сентября. О причинах переноса на данный момент ничего не известно.

Скриншот: Александринский театр

Спектакль "Мать" создавался по мотивам романа Максима Горького.

В июне новым главным режиссером Александринского театра был назначен Никита Кобелев.

Фото: Piter.tv